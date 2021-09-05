Евгений Нифантьев: «Санитарный щит» – это работа на предупреждение
17:24 05.09.2021
|Фото Галины Бродской
По словам члена Палаты налоговых консультантов Москвы Натальи Шушлебиной программа предполагает еще два таких важных направления, как подготовка медицинских кадров расширенного профиля и противодействие распространению дезинформации: «Необходимо своевременно и доступным языком разъяснять населению риски, информировать людей о тех или иных ограничениях, под которые они могут попасть, и, конечно, о мерах их защиты и поддержки».
Напомним, в России к 2024 году в рамках проекта «Санитарный щит» планируют создать 15 лабораторий высшего уровня биологической безопасности, причем всего в мире подобных лабораторий имеется примерно 60.
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