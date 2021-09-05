Евгений Нифантьев: «Санитарный щит» – это работа на предупреждение

17:24

Фото Галины Бродской

Представители студенческого актива московских вузов обсудили работу по предупреждению распространения коронавируса и других заболеваний, которая ведется в рамках проекта «Санитарный щит». Как отмечают эксперты, во многих развитых странах ситуация с ковидом нормализуется, поскольку их власти провели массовую вакцинацию населения. Но успокаиваться рано. «Какая бы новая инфекция ни возникла – будь то вирус, неизвестная бактерия или грибок, то мы как сильное государство с огромной научной базой должны за четыре дня разработать эффективную тест-систему, которая будут распознавать эту угрозу и за четыре месяца создать новую вакцину. В этом суть глобального проекта «Санитарный щит», значение которого для всего мира трудно переоценить», – заявил на заседании глава Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

По словам члена Палаты налоговых консультантов Москвы Натальи Шушлебиной программа предполагает еще два таких важных направления, как подготовка медицинских кадров расширенного профиля и противодействие распространению дезинформации: «Необходимо своевременно и доступным языком разъяснять населению риски, информировать людей о тех или иных ограничениях, под которые они могут попасть, и, конечно, о мерах их защиты и поддержки».

Напомним, в России к 2024 году в рамках проекта «Санитарный щит» планируют создать 15 лабораторий высшего уровня биологической безопасности, причем всего в мире подобных лабораторий имеется примерно 60.