Глава Минздрава РФ предлагает странам G20 взаимно признать вакцины от COVID-19

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минздрава России заявил о необходимости государствам Группы Двадцати взаимно признать факты вакцинации от коронавируса нового типа препаратами, которые одобрены в этих странах. Соответствующее заявление распространила в воскресенье пресс-служба министерства по итогам сессии министров здравоохранения стран G20.

"Важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами", - приводит слова министра пресс- служба.