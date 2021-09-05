Глава Минздрава РФ предлагает странам G20 взаимно признать вакцины от COVID-19
18:00 05.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минздрава России заявил о необходимости государствам Группы Двадцати взаимно признать факты вакцинации от коронавируса нового типа препаратами, которые одобрены в этих странах. Соответствующее заявление распространила в воскресенье пресс-служба министерства по итогам сессии министров здравоохранения стран G20.
"Важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами", - приводит слова министра пресс- служба.
Новости
- 17:54 05.09.2021
- Талибы приказали носить женщинам никаб и ввели раздельное обучение в колледжах
- 17:24 05.09.2021
- Евгений Нифантьев: «Санитарный щит» – это работа на предупреждение
- 17:17 05.09.2021
- Заповедные территории России используются с нарушениями, уверен общественник Тимофей Баженов
- 17:00 05.09.2021
- Путчисты арестовали президента Гвинеи и распустили правительство - СМИ
- 15:48 05.09.2021
- Глава МИД Израиля на днях посетит с визитом Москву
- 15:40 05.09.2021
- В Гвинее части сил спецназа пытались устроить госпереворот - СМИ
- 14:05 05.09.2021
- Какая часть россиян готова получать "серую" зарплату - опрос
- 12:24 05.09.2021
- Битцевскому лесу предлагают присвоить статус ландшафтного заказника
- 12:05 05.09.2021
- Повстанцы Панджшера заявили, что выбили талибов из провинции
- 11:15 05.09.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 5 сентября, 2021
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать