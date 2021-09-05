0
0
132
НОВОСТИ

Талибы приказали носить женщинам никаб и ввели раздельное обучение в колледжах

17:54 05.09.2021 Источник: Интерфакс

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) обязало женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб - закрывающий лицо мусульманский головной убор с прорезью для глаз, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Такое решение талибы озвучили в преддверии нового учебного года, который в Афганистане стартует в ближайший понедельник.

При этом занятия должны проводиться отдельно для мужчин и отдельно - для женщин. В крайнем случае, часть помещения, где находятся студенты-женщины, должна быть ограждена занавесом.

Талибы распорядились, чтобы занятия для учащихся женского пола вели либо преподаватели женщины, либо - пожилые мужчины "с хорошей репутацией в том, что касается поведения".

Кроме того, движение "Талибан" настаивает, чтобы в университеты был отдельный вход для женщин. Также они велели принять меры, чтобы учащиеся обоих полов не пересекались в перерывах между занятиями и при выходе из учебных заведений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:00 05.09.2021
Глава Минздрава РФ предлагает странам G20 взаимно признать вакцины от COVID-19
0
120
17:24 05.09.2021
Евгений Нифантьев: «Санитарный щит» – это работа на предупреждение
0
167
17:17 05.09.2021
Заповедные территории России используются с нарушениями, уверен общественник Тимофей Баженов
0
165
17:00 05.09.2021
Путчисты арестовали президента Гвинеи и распустили правительство - СМИ
0
193
15:48 05.09.2021
Глава МИД Израиля на днях посетит с визитом Москву
0
265
15:40 05.09.2021
В Гвинее части сил спецназа пытались устроить госпереворот - СМИ
0
280
14:05 05.09.2021
Какая часть россиян готова получать "серую" зарплату - опрос
0
370
12:24 05.09.2021
Битцевскому лесу предлагают присвоить статус ландшафтного заказника
0
408
12:05 05.09.2021
Повстанцы Панджшера заявили, что выбили талибов из провинции
0
532
11:15 05.09.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 5 сентября, 2021
0
510

Возврат к списку