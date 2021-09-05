Талибы приказали носить женщинам никаб и ввели раздельное обучение в колледжах

17:54 Источник: Интерфакс

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) обязало женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб - закрывающий лицо мусульманский головной убор с прорезью для глаз, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Такое решение талибы озвучили в преддверии нового учебного года, который в Афганистане стартует в ближайший понедельник.

При этом занятия должны проводиться отдельно для мужчин и отдельно - для женщин. В крайнем случае, часть помещения, где находятся студенты-женщины, должна быть ограждена занавесом.

Талибы распорядились, чтобы занятия для учащихся женского пола вели либо преподаватели женщины, либо - пожилые мужчины "с хорошей репутацией в том, что касается поведения".

Кроме того, движение "Талибан" настаивает, чтобы в университеты был отдельный вход для женщин. Также они велели принять меры, чтобы учащиеся обоих полов не пересекались в перерывах между занятиями и при выходе из учебных заведений.