Талибы приказали носить женщинам никаб и ввели раздельное обучение в колледжах
17:54 05.09.2021 Источник: Интерфакс
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) обязало женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб - закрывающий лицо мусульманский головной убор с прорезью для глаз, сообщают в воскресенье западные СМИ.
Такое решение талибы озвучили в преддверии нового учебного года, который в Афганистане стартует в ближайший понедельник.
При этом занятия должны проводиться отдельно для мужчин и отдельно - для женщин. В крайнем случае, часть помещения, где находятся студенты-женщины, должна быть ограждена занавесом.
Талибы распорядились, чтобы занятия для учащихся женского пола вели либо преподаватели женщины, либо - пожилые мужчины "с хорошей репутацией в том, что касается поведения".
Кроме того, движение "Талибан" настаивает, чтобы в университеты был отдельный вход для женщин. Также они велели принять меры, чтобы учащиеся обоих полов не пересекались в перерывах между занятиями и при выходе из учебных заведений.
Новости
- 18:00 05.09.2021
- Глава Минздрава РФ предлагает странам G20 взаимно признать вакцины от COVID-19
- 17:24 05.09.2021
- Евгений Нифантьев: «Санитарный щит» – это работа на предупреждение
- 17:17 05.09.2021
- Заповедные территории России используются с нарушениями, уверен общественник Тимофей Баженов
- 17:00 05.09.2021
- Путчисты арестовали президента Гвинеи и распустили правительство - СМИ
- 15:48 05.09.2021
- Глава МИД Израиля на днях посетит с визитом Москву
- 15:40 05.09.2021
- В Гвинее части сил спецназа пытались устроить госпереворот - СМИ
- 14:05 05.09.2021
- Какая часть россиян готова получать "серую" зарплату - опрос
- 12:24 05.09.2021
- Битцевскому лесу предлагают присвоить статус ландшафтного заказника
- 12:05 05.09.2021
- Повстанцы Панджшера заявили, что выбили талибов из провинции
- 11:15 05.09.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 5 сентября, 2021
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать