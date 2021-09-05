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Представители панджшерского сопротивления заявили, что готовы к переговорам с талибами

19:20 05.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители отрядов национального сопротивления в северной афганской провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), готовы прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров в том случае, если талибы выведут свои войска из региона. Об этом заявил в воскресенье лидер ополченцев Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001).

"Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана приветствует принятую в Кабуле советом улемов резолюцию о незамедлительном прекращении огня [в Панджшере]. <...> Мы настаиваем на том, чтобы "Талибан" прекратил свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывел свои войска из Панджшера и Андараба. В этом случае руководство ФНС отдаст указание своим войскам прекратить боевые действия", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

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