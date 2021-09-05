Ariana Afghan Airlines частично восстановила внутренние авиаперевозки в Афганистане
19:45 05.09.2021 Источник: Интерфакс
Аэропорт афганской столицы в воскресенье возобновил обслуживание некоторых внутренних рейсов, сообщает Associated Press.
Государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines выполнила рейсы в три афганские провинции. Международные рейсы аэропорт по-прежнему не обслуживает.
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