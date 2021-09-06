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На первом этапе новая программа расселения аварийного жилья затронет 50 тыс. россиян

08:20 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 900 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживают около 50 тыс. человек, войдут в новую программу расселения на первом этапе ее реализации. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. метров. Он также предложил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей.

"Те 45 млрд рублей, которые будут направлены на реализацию новой программы, включая проекты по комплексному развитию территорий, позволят переселить порядка 50 тыс. человек из почти 900 тыс. кв. метров аварийного жилья", - сказали в пресс-службе.

В Фонде ЖКХ добавили, что эти средства помогут регионам, которые досрочно расселяют аварийное жилье, сохранить набранные темпы. С учетом реализации текущих программ в год из аварийного жилья будут переселять не менее 130 тыс. человек.

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