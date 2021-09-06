На первом этапе новая программа расселения аварийного жилья затронет 50 тыс. россиян
08:20 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. метров. Он также предложил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей.
"Те 45 млрд рублей, которые будут направлены на реализацию новой программы, включая проекты по комплексному развитию территорий, позволят переселить порядка 50 тыс. человек из почти 900 тыс. кв. метров аварийного жилья", - сказали в пресс-службе.
В Фонде ЖКХ добавили, что эти средства помогут регионам, которые досрочно расселяют аварийное жилье, сохранить набранные темпы. С учетом реализации текущих программ в год из аварийного жилья будут переселять не менее 130 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 08:30 06.09.2021
- На ВДНХ в День города пройдет чемпионат по беспилотной авиации
- 21:11 05.09.2021
- Лидер политического крыла талибов встретился с замгенсека ООН
- 20:45 05.09.2021
- Глава МИД Украины: Я не сомневаюсь, что Байден долетит и до середины Днепра...
- 19:45 05.09.2021
- Ariana Afghan Airlines частично восстановила внутренние авиаперевозки в Афганистане
- 19:20 05.09.2021
- Представители панджшерского сопротивления заявили, что готовы к переговорам с талибами
- 18:00 05.09.2021
- Глава Минздрава РФ предлагает странам G20 взаимно признать вакцины от COVID-19
- 17:54 05.09.2021
- Талибы приказали носить женщинам никаб и ввели раздельное обучение в колледжах
- 17:24 05.09.2021
- Евгений Нифантьев: «Санитарный щит» – это работа на предупреждение
- 17:17 05.09.2021
- Заповедные территории России используются с нарушениями, уверен общественник Тимофей Баженов
- 17:00 05.09.2021
- Путчисты арестовали президента Гвинеи и распустили правительство - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать