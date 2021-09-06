На ВДНХ в День города пройдет чемпионат по беспилотной авиации
08:30 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
11 сентября в павильоне №55 на ВДНХ пройдет первый чемпионат по беспилотной авиации "Авиароботех-старт". В нем примут участие 16 команд - 90 студентов колледжей и вузов, а также учеников детских технопарков. Тех, кто лучше всего пройдет испытания, в апреле 2022 года пригласят на всероссийские соревнования.
"Беспилотная авиация - это перспективное направление во всем мире. Для него нужны квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках города есть программа "Беспилотные летательные аппараты". Затем развиваться как специалист можно в колледжах, вузах, на других площадках. Предстоящий чемпионат - отличная возможность для ребят протестировать свои навыки", - отметила заместитель мэра Наталья Сергунина.
Первый этап соревнований называется "Фастфлайт", командам предстоит собрать и подготовить к полету дрон из набора комплектующих. Второй этап - "Рой". Участники настроят программное обеспечение для группы беспилотников. Восемь аппаратов в полете должны будут выстроиться в многомерные геометрические фигуры.
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