0
0
0
НОВОСТИ

На ВДНХ в День города пройдет чемпионат по беспилотной авиации

08:30 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соревнования по беспилотной авиации пройдут в День города на ВДНХ. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

11 сентября в павильоне №55 на ВДНХ пройдет первый чемпионат по беспилотной авиации "Авиароботех-старт". В нем примут участие 16 команд - 90 студентов колледжей и вузов, а также учеников детских технопарков. Тех, кто лучше всего пройдет испытания, в апреле 2022 года пригласят на всероссийские соревнования.

"Беспилотная авиация - это перспективное направление во всем мире. Для него нужны квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках города есть программа "Беспилотные летательные аппараты". Затем развиваться как специалист можно в колледжах, вузах, на других площадках. Предстоящий чемпионат - отличная возможность для ребят протестировать свои навыки", - отметила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Первый этап соревнований называется "Фастфлайт", командам предстоит собрать и подготовить к полету дрон из набора комплектующих. Второй этап - "Рой". Участники настроят программное обеспечение для группы беспилотников. Восемь аппаратов в полете должны будут выстроиться в многомерные геометрические фигуры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:20 06.09.2021
На первом этапе новая программа расселения аварийного жилья затронет 50 тыс. россиян
0
60
21:11 05.09.2021
Лидер политического крыла талибов встретился с замгенсека ООН
0
652
20:45 05.09.2021
Глава МИД Украины: Я не сомневаюсь, что Байден долетит и до середины Днепра...
0
648
19:45 05.09.2021
Ariana Afghan Airlines частично восстановила внутренние авиаперевозки в Афганистане
0
575
19:20 05.09.2021
Представители панджшерского сопротивления заявили, что готовы к переговорам с талибами
0
749
18:00 05.09.2021
Глава Минздрава РФ предлагает странам G20 взаимно признать вакцины от COVID-19
0
762
17:54 05.09.2021
Талибы приказали носить женщинам никаб и ввели раздельное обучение в колледжах
0
745
17:24 05.09.2021
Евгений Нифантьев: «Санитарный щит» – это работа на предупреждение
0
741
17:17 05.09.2021
Заповедные территории России используются с нарушениями, уверен общественник Тимофей Баженов
0
733
17:00 05.09.2021
Путчисты арестовали президента Гвинеи и распустили правительство - СМИ
0
768

Возврат к списку