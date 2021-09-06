Представитель талибов заявил о захвате афганской провинции Панджшер

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) полностью взяло под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинившихся талибам. Об этом в понедельник сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Последний оплот <...>, провинция Панджшер, была полностью захвачена", - говорится в сообщении. В нем также сказано, что "некоторые повстанцы в провинции потерпели поражение, а остальные бежали".

Талибы заявили, что не намерены подвергать жителей провинции какой-либо дискриминации.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.