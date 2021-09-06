Пропавший в Каспийском море катер и 7 человек на борту обнаружены

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пропавший в Каспийском море катер, поиски которого велись с воскресенья, обнаружен недалеко от острова Тюлений, сообщили в понедельник в пресс- службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"По состоянию на 08:00 катер "Корвет-750А" и 7 человек обнаружены сотрудниками пограничного управления в районе западной оконечности острова Тюлений (Республика Дагестан). В медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.