В РФ подготовлен законопроект, закрепляющий понятие "геноцид народов СССР" - генпрокурор

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект, который нормативно закрепит понятия "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", подготовлен в России. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", открывшемся в понедельник в Хабаровске в рамках проекта "Без срока давности".

"Подготовлен законопроект, закрепляющий незыблемость признанных Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права, нормативное определение таких понятий, как "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", запрет реабилитации и пропаганды нацизма", - сказал генпрокурор.