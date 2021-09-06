Особый налоговый режим на Курилах противоречит позиции Токио по этим территориям - Като
09:32 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии считает, что особый налоговый режим, который планируется ввести на Курильских островах противоречит позиции Токио по этим территориям. Такое мнение выразил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
"Это противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам [так здесь называют российские южные Курильские острова], а также сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договоренностей на высшем уровне. Мы считаем прискорбными подобные заявления. 3 сентября мы сделали представление российской стороне, отметив, что этот режим идет вразрез. Также мы отметили, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции", - сказал он.
Вместе с тем Като подчеркнул, что Токио по-прежнему готов продолжать вести с Москвой обсуждение совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов при условии, что это не будет противоречить юридической позиции Японии.
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