Особый налоговый режим на Курилах противоречит позиции Токио по этим территориям - Като

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии считает, что особый налоговый режим, который планируется ввести на Курильских островах противоречит позиции Токио по этим территориям. Такое мнение выразил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Это противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам [так здесь называют российские южные Курильские острова], а также сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договоренностей на высшем уровне. Мы считаем прискорбными подобные заявления. 3 сентября мы сделали представление российской стороне, отметив, что этот режим идет вразрез. Также мы отметили, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции", - сказал он.

Вместе с тем Като подчеркнул, что Токио по-прежнему готов продолжать вести с Москвой обсуждение совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов при условии, что это не будет противоречить юридической позиции Японии.