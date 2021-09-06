10:00

Минобороны России решило увеличить число резервистов в российской армии. Об этом сообщили в военном ведомстве. «В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов», — говорится в сообщении.

Насколько будет увеличена их численность, пока не уточняется.

Резервисты привлекаются к мероприятиям подготовки ВС РФ с 2016 года. ТК "Звезда"