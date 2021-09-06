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В Приморье задержали преступную группу, убивавшую амурских тигров

10:05 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ в Приморском крае задержали участников преступной группы, которая несколько лет занималась отстрелом краснокнижных амурских тигров и продажей их частей за границу. Об этом сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр", участвовавшего в пресечении деятельности нарушителей.

"Деятельность преступников, которые на протяжении нескольких лет незаконно добывали амурских тигров и реализовывали их части иностранным гражданам, пресекли территориальное управление ФСБ по Приморскому краю во взаимодействии с центром "Амурский тигр". Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих жителей Лазовского района Приморского края во время попытки сбыта дериватов тигра", - сообщает пресс-служба.

Изъятые части животных переданы на экспертизу в центр "Амурский тигр". Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных").

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей. Это 95% мировой популяции зверя.

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