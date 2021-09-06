Силы сопротивления опровергли захват талибами Панджшера и намерены продолжать борьбу

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фронт национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер в понедельник опроверг заявление движения "Талибан" (запрещено в РФ) о взятии региона под контроль и заявил, что продолжит противостоять боевикам.

"Заявление "Талибана" о взятии Панджшера - ложь. <...> Мы уверяем народ Афганистана, что битва с "Талибаном" и его сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода", - говорится в сообщении ФНС в "Твиттере".

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.