Силы сопротивления опровергли захват талибами Панджшера и намерены продолжать борьбу
10:32 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фронт национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер в понедельник опроверг заявление движения "Талибан" (запрещено в РФ) о взятии региона под контроль и заявил, что продолжит противостоять боевикам.
"Заявление "Талибана" о взятии Панджшера - ложь. <...> Мы уверяем народ Афганистана, что битва с "Талибаном" и его сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода", - говорится в сообщении ФНС в "Твиттере".
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
НОВОСТИ
- 11:32 06.09.2021
- Чувашская епархия рассматривает обращение священника, призвавшего священнослужителей раскрыть доходы
- 11:20 06.09.2021
- В России выявили 17 856 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:05 06.09.2021
- Минск уведомил посольство РФ о задержании обвиняемой в клевете на Лукашенко россиянки
- 11:00 06.09.2021
- В Ингушетии задержаны четыре сторонника ИГ, готовившие теракты - ФСБ
- 10:55 06.09.2021
- До окончания регистрации на онлайн-голосование 17-19 сентября осталась неделя
- 10:20 06.09.2021
- Талибы убили беременную женщину-полицейского - СМИ
- 10:05 06.09.2021
- В Приморье задержали преступную группу, убивавшую амурских тигров
- 10:02 06.09.2021
- К программе "Миллион призов #ВыбираемВместе" присоединились новые партнеры
- 10:00 06.09.2021
- Минобороны России решило увеличить число резервистов
- 09:32 06.09.2021
- Особый налоговый режим на Курилах противоречит позиции Токио по этим территориям - Като
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать