До окончания регистрации на онлайн-голосование 17-19 сентября осталась неделя

10:55

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, до завершения регистрации на онлайн-голосование осталась неделя, заявление можно подать до 23:59 13 сентября 2021 года.

«Осталась всего неделя до завершения регистрации на онлайн-голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Москвичи выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№19 - районы Вешняки, Ивановское, Новогиреево, №37 - районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине», - отмечается в посте.

Также сообщение напоминает, что заявления на онлайн-голосование принимаются до 23:59 13 сентября, чтобы пройти регистрацию необходимо пройти авторизацию в личном кабинете на mos.ru. В голосовании могут принимать участие жители столицы, имеющие постоянную регистрацию в Москве, старше 18 лет, с полной учетной записью на mos.ru.

Чтобы подать заявление, нужно ввести смс код, присланный на указанный в личном кабинете телефонный номер, все заявления будут сверены с реестром избирателей ЦИК РФ. За несколько дней до начала голосования участникам будут присланы уведомления о включении их в список лиц, голосующих дистанционно, москвичи, включенные в список электронных избирателей, будут исключены из списков голосующих на избирательных участках, бумажный бюллетень им выдаваться не будет.

Москвичи, выбравшие формат онлайн-голосования примут участие в акции “Миллион призов”, в которой разыгрывается 250 тысяч призов, а в качестве суперпризов выступает однокомнатная квартира и автомобиль.