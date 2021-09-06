0
0
90
НОВОСТИ

До окончания регистрации на онлайн-голосование 17-19 сентября осталась неделя

10:55 06.09.2021

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, до завершения регистрации на онлайн-голосование осталась неделя, заявление можно подать до  23:59 13 сентября 2021 года.

«Осталась всего неделя до завершения регистрации на онлайн-голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Москвичи выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№19 - районы Вешняки, Ивановское, Новогиреево, №37 - районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине», - отмечается в посте.

Также сообщение напоминает, что заявления на онлайн-голосование принимаются до 23:59 13 сентября, чтобы пройти регистрацию необходимо пройти авторизацию в личном кабинете на mos.ru. В голосовании могут принимать участие жители столицы, имеющие постоянную регистрацию в Москве, старше 18 лет, с полной учетной записью на mos.ru.

Чтобы подать заявление, нужно ввести смс код, присланный на указанный в личном кабинете телефонный номер, все заявления будут сверены с реестром избирателей ЦИК РФ. За несколько дней до начала голосования участникам будут присланы уведомления о включении их в список лиц, голосующих дистанционно, москвичи, включенные в список электронных избирателей, будут исключены из списков голосующих на избирательных участках, бумажный бюллетень им выдаваться не будет.

Москвичи, выбравшие формат онлайн-голосования примут участие в акции “Миллион призов”, в которой разыгрывается 250 тысяч призов, а в качестве суперпризов выступает однокомнатная квартира и автомобиль.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 06.09.2021
Чувашская епархия рассматривает обращение священника, призвавшего священнослужителей раскрыть доходы
0
39
11:20 06.09.2021
В России выявили 17 856 заразившихся коронавирусом за сутки
0
75
11:05 06.09.2021
Минск уведомил посольство РФ о задержании обвиняемой в клевете на Лукашенко россиянки
0
98
11:00 06.09.2021
В Ингушетии задержаны четыре сторонника ИГ, готовившие теракты - ФСБ
0
103
10:32 06.09.2021
Силы сопротивления опровергли захват талибами Панджшера и намерены продолжать борьбу
0
158
10:20 06.09.2021
Талибы убили беременную женщину-полицейского - СМИ
0
193
10:05 06.09.2021
В Приморье задержали преступную группу, убивавшую амурских тигров
0
201
10:02 06.09.2021
К программе "Миллион призов #ВыбираемВместе" присоединились новые партнеры
0
166
10:00 06.09.2021
Минобороны России решило увеличить число резервистов
0
211
09:32 06.09.2021
Особый налоговый режим на Курилах противоречит позиции Токио по этим территориям - Като
0
228

Возврат к списку