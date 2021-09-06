В Ингушетии задержаны четыре сторонника ИГ, готовившие теракты - ФСБ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала четырех сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГ, готовивших теракты в Ингушетии, в том числе нападения на правоохранителей с использованием взрывных устройств. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД, Росгвардией пресечена деятельность сторонников международной террористической организации ИГИЛ (прежнее название ИГ, запрещена в РФ), причастных к подготовке и совершению террористических преступлений в Республике Ингушетия, - отметили в ЦОС. - Задержаны четыре гражданина Российской Федерации".

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.