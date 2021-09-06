Минск уведомил посольство РФ о задержании обвиняемой в клевете на Лукашенко россиянки
11:05 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусские власти уведомили посольство РФ о задержании в Бресте гражданки России Ирины Викхольм, которую обвиняют в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев в понедельник.
"Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России. Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом, тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой", - сказал дипломат.
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