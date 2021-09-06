С установлением контроля над Панджшером война в Афганистане окончена, заявили талибы

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные действия на территории Афганистана можно считать завершенными, после того как захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) установило полный контроль над не подчинившейся ему ранее северной провинцией Панджшер. Об этом заявил в понедельник представитель радикалов Забихулла Муджахид.

"Вчера вечером и сегодня утром над Панджшером был установлен полный контроль. Таким образом, война в Афганистане окончена. Для нее больше нет никаких оправданий. Пришло время обустраивать нашу страну", - сказал он на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслирует афганский телеканал "Ариана ньюс".

По словам пресс-секретаря "Талибана", большое число чиновников из свергнутого правительства Афганистана, бежавших ранее в мятежную провинцию, уже покинули ее и уехали за рубеж. "Панджшер - часть нашего народа, притом как мирные жители, так и его бойцы. Мы вместе будем строить общее будущее Афганистана", - резюмировал Муджахид.

Ранее представитель талибов проинформировал, что движение полностью взяло под контроль Панджшер - последнюю из не подчинившихся боевикам провинций в стране. Между тем руководство Фронта национального сопротивления региона на одной из своих страниц в "Твиттере" опровергло эти данные.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул.

Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.