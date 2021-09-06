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В России выявили 17 856 заразившихся коронавирусом за сутки

11:20 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 856, до 7 030 455. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 276. Всего уже выздоровели 6 285 007 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 790 против 793 днем ранее. Всего от инфекции умерли 187 990 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,67%, следует из данных штаба.

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