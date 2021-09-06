В Москве выявили 1 463 случая заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 463 против 1 542 днем ранее. Всего выявили 1 576 818 случаев заражения, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,1%.

Число летальных исходов возросло за сутки на 46 случаев, днем ранее в столице зарегистрировали 48 летальных исходов, всего с начала пандемии - 27 742 (1,76% заболевших).