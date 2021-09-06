МИД КНР потребовал от мятежников в Гвинее немедленно освободить президента Альфу Конде
12:20 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти против военных переворотов и требуют от мятежников в Гвинее незамедлительно освободить президента этой страны Альфу Конде. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Китай против правительственных переворотов и захвата власти силой. Мы требуем немедленного освобождения президента Конде, - сказал он на брифинге. - Мы обращаемся ко всем заинтересованным сторонам с призывом сохранять хладнокровие".
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