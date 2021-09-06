Скафандры для индийских астронавтов изготовят в России
13:05 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экипировка для будущих первых астронавтов Индии и индивидуальные кресла, в которых они проведут полет в космос в рамках проекта "Гаганьян", будут изготовлены в России. Об этом в понедельник сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайлаасавадиву Сиван в интервью газете "Таймс оф Индиа".
"В соответствии с соглашением с Россией мы разместили там заказы на скафандры и четыре кресла для астронавтов, которые будут установлены в модульном отсеке первого индийского пилотируемого космического корабля", - сказал Сиван.
"Для точной подгонки ложементов и пошива скафандров астронавтам предстоит поездка в Россию", - добавил он.
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