0
0
44
НОВОСТИ

Скафандры для индийских астронавтов изготовят в России

13:05 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипировка для будущих первых астронавтов Индии и индивидуальные кресла, в которых они проведут полет в космос в рамках проекта "Гаганьян", будут изготовлены в России. Об этом в понедельник сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайлаасавадиву Сиван в интервью газете "Таймс оф Индиа".

"В соответствии с соглашением с Россией мы разместили там заказы на скафандры и четыре кресла для астронавтов, которые будут установлены в модульном отсеке первого индийского пилотируемого космического корабля", - сказал Сиван.

"Для точной подгонки ложементов и пошива скафандров астронавтам предстоит поездка в Россию", - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 06.09.2021
В Раде подготовили изменения в Конституцию Украины по децентрализации, сообщил вице-спикер
0
0
13:00 06.09.2021
Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака суд приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы
0
59
12:32 06.09.2021
Никогда не брали кредиты порядка 15% россиян
0
106
12:20 06.09.2021
МИД КНР потребовал от мятежников в Гвинее немедленно освободить президента Альфу Конде
0
131
12:12 06.09.2021
Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Открытого шоссе
0
162
12:05 06.09.2021
В Москве выявили 1 463 случая заражения коронавирусом за сутки
0
135
12:00 06.09.2021
С установлением контроля над Панджшером война в Афганистане окончена, заявили талибы
0
181
11:32 06.09.2021
Чувашская епархия рассматривает обращение священника, призвавшего священнослужителей раскрыть доходы
0
228
11:20 06.09.2021
В России выявили 17 856 заразившихся коронавирусом за сутки
0
200
11:05 06.09.2021
Минск уведомил посольство РФ о задержании обвиняемой в клевете на Лукашенко россиянки
0
217

Возврат к списку