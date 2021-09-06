Скафандры для индийских астронавтов изготовят в России

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипировка для будущих первых астронавтов Индии и индивидуальные кресла, в которых они проведут полет в космос в рамках проекта "Гаганьян", будут изготовлены в России. Об этом в понедельник сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайлаасавадиву Сиван в интервью газете "Таймс оф Индиа".

"В соответствии с соглашением с Россией мы разместили там заказы на скафандры и четыре кресла для астронавтов, которые будут установлены в модульном отсеке первого индийского пилотируемого космического корабля", - сказал Сиван.

"Для точной подгонки ложементов и пошива скафандров астронавтам предстоит поездка в Россию", - добавил он.