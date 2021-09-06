В Раде подготовили изменения в Конституцию Украины по децентрализации, сообщил вице-спикер
13:20 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет внесен на рассмотрение парламента до конца сентября.
"Я просматриваю то, что сделала конституционная комиссия, то, что наработали вместе с ассоциациями местного самоуправления. Мы пришли к согласию уже практически по всем параметрам, осталось несколько нюансов. <...> Мы выходим на финальный текст. <...> Надеюсь, что примерно до конца сентября законопроект будет внесен в Верховную раду", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК-Украина.
По словам вице-спикера, децентрализация - это вопрос номер один. Он сообщил, что среди нюансов, которые осталось согласовать в готовящемся законопроекте, - вопрос, будет ли статус юридического лица у территориальных общин. "На Украине юридическое лицо руководствуется не только конституцией, но и другим законодательством, в частности, гражданским. У юридических лиц есть такое право как объединение, разъединение, слияние. Не приведет ли это к сепаратизму на государственном уровне, если мы дадим такой статус?" - пояснил он.
Кроме этого, первый вице-спикер добавил, что остается ряд вопросов относительно полномочий районных советов, процедуры их роспуска. "Сейчас стоит вопрос завершения юридического шлифования текста. И я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря - прим. ТАСС), мы уже попробуем этот вопрос на какой-то стадии решить", - сказал он.
Для внесения изменений в Конституцию Украины необходимо, чтобы документ был заслушан на двух сессиях парламента. Очередная сессия Рады открывается 7 сентября.
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