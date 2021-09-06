В Госдуме предложили ввести пение гимна России в школах на праздниках
13:32 06.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме предложили петь гимн России в школах на госпраздниках. Новую традицию можно ввести, в частности, на День Победы.
Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Я считаю, что дети должны знать текст гимна, обязательно нужно его выучить на уроках музыки, чтобы они знали слова, слова хорошие. Петь по случаю государственных праздников, например, когда проводятся линейки, чтобы дети стояли, не просто слушали, а могли участвовать в этом. Старшеклассники должны петь, а младшеклассники должны учиться уважать символы своей страны».
Ранее Минпросвещения анонсировало, что с начала нового учебного года в российских школах введут традицию поднимать государственный флаг.
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