Помощник Горбачева счел абсурдным заявление Хасбулатова о причине развала СССР
14:00 06.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Помощник Горбачёва обвинил Хасбулатова в причастности к распаду СССР. Под его председательством Верховный совет РСФСР принял решение по утверждению Беловежских соглашений.
Так помощник бывшего президента СССР Павел Палажченко в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» отреагировал на заявление Руслана Хасбулатова о вине Михаила Горбачёва в развале Советского Союза.
«Заявление Хасбулатова совершенно абсурдно. Это попытка человека, который председательствовал на заседании Верховного совета, где проголосовали дружно все за утверждение Беловежских соглашений, оправдаться за то, что тогда произошло. Человек участвовал в принятии декларации о государственном суверенитете России, с которого начался парад суверенитетов. Говорить об этом сейчас просто смешно, на мой взгляд».
Палажченко также отметил, что проблемы с продовольствием в СССР не стали основными причинами распада страны.
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