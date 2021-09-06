РФ против неконституционной смены власти в Гвинее и требует освобождения президента - МИД
14:12 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва выступает против любых попыток неконституционной смены власти в Гвинее и требует освобождения президента страны Альфы Конде. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.
"В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения Альфы Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло. Настоятельно призываем все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие и вести дело к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров", - указали в дипведомстве.
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