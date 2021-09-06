МИД ФРГ заявил об активности перед выборами хакеров, за которыми якобы стоит разведка РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии утверждают, что перед намеченными на 26 сентября выборами в Бундестаг наблюдается активность хакеров, за которыми якобы могут стоять российские спецслужбы.

"В Германии в преддверии выборов совершаются, в том числе посредством фишинговых электронных посланий, попытки получить доступ к персональным данным - прежде всего депутатов Бундестага и ландтагов. Эти атаки могут в свете выборов служить подготовительными действиями к проведению операций, таких как кампании по дезинформации", - сказала в понедельник на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе, добавив, что за кибернападениями, по данным властей ФРГ, стоит группировка Ghostwriter.

"У правительства ФРГ есть надежные сведения, на основании которых можно сделать вывод о том, что за деятельностью Ghostwriter стоит российское государство, а конкретно ГРУ", - утверждала Зассе. Она сообщила, что власти Германии призвали российскую сторону "немедленно положить конец этой неприемлемой хакерской деятельности" на заседании двусторонней рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности, которое прошло 2-3 сентября.