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НОВОСТИ

Каждый седьмой работающий россиянин занят в сфере с вредными условиями труда - Минтруд

15:12 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 10 млн из 72 млн занятых россиян работают в сферах с вредными условиями труда, заявил в понедельник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На сегодняшний день в Российской Федерации 72 млн рабочих мест, то есть трудятся 72 млн человек. Порядка 10 млн из них работают в сферах с вредными условиями", - сказал министр на Всероссийской неделе охраны труда.

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