0
0
98
НОВОСТИ

Объем ФНБ в августе увеличился на 260 млрд рублей

15:32 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в августе 2021 года увеличился на 260 млрд руб. и на 1 сентября составил 14,017 трлн руб., говорится в материалах на сайте Минфина.

На 1 августа объем ФНБ составлял 13,757 трлн руб.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 сентября 2021 года составил 7,3% ВВП, или 8,478 трлн руб. ($115,228 млрд).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 06.09.2021
"Талибан" запретил Карзаю и Абдулле встречаться с гражданами - ТВ
0
39
16:00 06.09.2021
Россия не будет упрашивать США возобновить работу генконсульства в Петербурге - Лавров
0
69
15:12 06.09.2021
Каждый седьмой работающий россиянин занят в сфере с вредными условиями труда - Минтруд
0
144
15:00 06.09.2021
Литовские таможенники, нечаянно "заехавшие" в Россию, вернулись на родину
0
195
14:32 06.09.2021
МИД ФРГ заявил об активности перед выборами хакеров, за которыми якобы стоит разведка РФ
0
194
14:12 06.09.2021
РФ против неконституционной смены власти в Гвинее и требует освобождения президента - МИД
0
209
14:00 06.09.2021
Помощник Горбачева счел абсурдным заявление Хасбулатова о причине развала СССР
0
262
13:32 06.09.2021
В Госдуме предложили ввести пение гимна России в школах на праздниках
0
259
13:20 06.09.2021
В Раде подготовили изменения в Конституцию Украины по децентрализации, сообщил вице-спикер
0
269
13:05 06.09.2021
Скафандры для индийских астронавтов изготовят в России
0
266

Возврат к списку