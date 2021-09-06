Объем ФНБ в августе увеличился на 260 млрд рублей

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в августе 2021 года увеличился на 260 млрд руб. и на 1 сентября составил 14,017 трлн руб., говорится в материалах на сайте Минфина.

На 1 августа объем ФНБ составлял 13,757 трлн руб.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 сентября 2021 года составил 7,3% ВВП, или 8,478 трлн руб. ($115,228 млрд).