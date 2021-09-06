Россия не будет упрашивать США возобновить работу генконсульства в Петербурге - Лавров
16:00 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не запрещает США возобновить работу генконсульства в Санкт- Петербурге, но упрашивать Вашингтон не будет. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы никогда не просили у них закрыть генеральное консульство, как они это сделали. Это была их инициатива. Я не знаю, чем это было вызвано, - сказал он. - Решать им, мы не будем их упрашивать возобновить работу генерального консульства здесь. Мы им не запрещали функционирование этого дипломатического учреждения".
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