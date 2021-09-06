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"Талибан" запретил Карзаю и Абдулле встречаться с гражданами - ТВ

16:12 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) запретило бывшему президенту Афганистана Хамиду Карзаю и главе Высшего совета по национальному примирению Абдулле Абдулле встречаться с гражданами страны. С таким утверждением выступил в понедельник телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники в движении.

Причины такого решения талибов телеканал не приводит.

Карзай, Абдулла и лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар организовали Координационный совет Афганистана по мирному переходу власти от прежнего правительства к захватившему власть в стране "Талибану". Ранее телеканал "Ариана ньюс" утверждал, что три этих политических деятеля могут войти в состав совета для управления Афганистаном, который намеревается сформировать руководство "Талибана". Они уже провели ряд консультативных встреч с представителями движения по поводу устройства будущих органов управления страной, однако окончательного решения оглашено не было.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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