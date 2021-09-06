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Александр Мажуга: Работодателям должно быть выгодно нанимать студентов

16:37 06.09.2021

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Автор фото: Данил Головкин
Должна быть разработана программа поощрения бизнесменов, принимающих на работу студентов - с такой инициативой выступил профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга. Он считает, что в таком случае студенты еще до трудоустройства приобретают ряд профессиональных навыков, а также опыт коммуникаций и работы с коллегами.

«Необходимо разработать систему поддержки работодателей, которые принимают на работу студентов. В первую очередь это могут быть налоговые льготы: временное сокращение отчислений в Пенсионный фонд, скидки на выплаты в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования», — отмечает ученый.

По мнению профессора РАН важно, чтобы работодатели не только были заинтересованы в трудоустройстве студентов, но и создали для них необходимые условия с позиции графика работы, ведь будущим специалистам предстоит совмещать учебу и трудовую деятельность.

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