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Nord Stream 2 закончил укладку последней трубы "Северного потока - 2"

17:00 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сварка последней трубы второй нитки "Северного потока  2" осуществлена в Балтийском море, труба уложена на дно моря, сообщил Nord Stream 2 AG - оператор проекта. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.

"6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток - 2", после чего труба под номером 200 858 была погружена на дно Балтийского моря в германских водах", - сказано в сообщении. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании.

После этого будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года, отмечается в сообщении.

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