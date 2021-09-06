Наблюдатели ПАСЕ приедут на парламентские выборы в Москву в сентябре

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетит Москву с 17 по 19 сентября для оценки проведения парламентских выборов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ПАСЕ.

"По решению Бюро ассамблеи делегация из пяти участников во главе с Пьер-Аленом Фридезом (Швейцария, группа "Социалистов, демократов и зеленых") в сопровождении советника из Венецианской комиссии отправится в Москву с 17 по 19 сентября", - говорится в заявлении.