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НОВОСТИ

Наблюдатели ПАСЕ приедут на парламентские выборы в Москву в сентябре

17:12 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетит Москву с 17 по 19 сентября для оценки проведения парламентских выборов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ПАСЕ.

"По решению Бюро ассамблеи делегация из пяти участников во главе с Пьер-Аленом Фридезом (Швейцария, группа "Социалистов, демократов и зеленых") в сопровождении советника из Венецианской комиссии отправится в Москву с 17 по 19 сентября", - говорится в заявлении.

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