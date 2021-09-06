Умер актер Жан-Поль Бельмондо
17:38 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвоката.
Подробности не приводятся.
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