Умер актер Жан-Поль Бельмондо

17:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвоката.

Подробности не приводятся.