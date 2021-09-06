Почти 40 тыс. эвакуированных афганцев уже приняли территории в США - Госбеп

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 40 тыс. эвакуированных в рамках американской военной операции афганцев прибыли в США после соответствующих процедур проверки, проведенной за рубежом. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении Госдепартамента.



"Уже почти 40 тыс. человек покинули расположенные за рубежом пункты проверки и прибыли в США", - отмечается в документе. Проверкой эвакуированных афганцев, прежде чем им разрешат прибыть в США, занимаются специалисты министерств внутренней безопасности, обороны, а также Федерального бюро расследований (ФБР) Национального контртеррористического центра. Они изучают как биографические, так и биометрические данные беженцев.



