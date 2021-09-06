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НОВОСТИ

Из-за проверки поезда на участке красной ветки московского метро нет движения

19:00 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движения поездов нет на Сокольнической линии московского метрополитена из-за проверки одного состава. Об этом сообщается в понедельник в официальном аккаунте столичной подземки в "Твиттере".

"На Сокольнической линии (1) нет движения от "Юго- Западной" до "Университета" для проверки одного состава. В обратном направлении - движение с увеличенными интервалами", - говорится в публикации.



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