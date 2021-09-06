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За неповиновение полиции четверо крымчан арестованы в Симферополе на 10-15 суток

19:10 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд назначил административные аресты на сроки от 10 до 15 суток четверым жителям Крыма, которые в субботу участвовали в несанкционированном массовом мероприятии в центре Симферополя и не выполняли требования полиции, сообщается в понедельник на сайте Киевского районного суда города.

Ранее адвокат Эмиль Курбединов рассказал ТАСС, что группа крымчан вышла к зданию УФСБ после проведенных правоохранительными органами за день до этого следственных мероприятий и задержаний.

"6 сентября Киевским районным судом Симферополя Республики Крым в открытых судебных заседаниях рассмотрены материалы в отношении четырех лиц, привлекаемых к административной ответственности. <...> Из материалов дел следует, что 4 сентября О., У., находясь в общественном месте, в районе дома №29а по улице Набережной (здание Крымской универсальной научной библиотеки - прим. ТАСС) в Симферополе, граждане А., А., находясь по адресу: город Симферополь, бульвар И. Франко, 13 (здание УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю - прим. ТАСС), отказались выполнить законные распоряжения сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности", - говорится в сообщении.


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