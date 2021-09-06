Более чем вдвое за день упала прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа"
20:10 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным Gascade, прокачка газа по "Ямал - Европа" упала в 2,05 раза по сравнению со значениями накануне - до 1,46 млн куб. м в час с чуть более 3 млн куб. м в час.
Сегодня цена на газ в Европе в ходе торгов преодолевала отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров.
Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы - 32,9 млрд куб. м газа в год.
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