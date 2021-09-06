Более чем вдвое за день упала прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа"

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа" в понедельник упала более чем в 2 раза по сравнению с показателем днем ранее. Это следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.



По данным Gascade, прокачка газа по "Ямал - Европа" упала в 2,05 раза по сравнению со значениями накануне - до 1,46 млн куб. м в час с чуть более 3 млн куб. м в час.



Сегодня цена на газ в Европе в ходе торгов преодолевала отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров.



Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы - 32,9 млрд куб. м газа в год.



