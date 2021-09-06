В Мексиканском заливе обнаружили предполагаемое место утечки нефтепродуктов

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водолазы обнаружили предполагаемое место утечки нефтепродуктов в Мексиканском заливе. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Си-эн- эн со ссылкой на заявление американской нефтегазовой компании Talos Energy ("Талос энерджи").



По ее данным, речь идет о заброшенном трубопроводе диаметром порядка 30 см, залегающем на глубине около 10 м. В компании подчеркнули, что, как удалось установить водолазам, трубопровод сместился на дне залива, погнулся и в нем образовалась трещина, из которой могла вытекать нефть.



Представители Talos Energy подчеркнули, что сломанный трубопровод не принадлежит компании, которая свернула работы в этом районе Мексиканского залива в 2017 году, а двумя годами позднее завершила демонтаж своего оборудования. "Источник разлива [нефти] не имеет никакой связи с закупоренными скважинами или прежними местами подводной разработки компании Talos", - отмечается в заявлении.



