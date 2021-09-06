МИД Великобритании призывает призвал освободить президента Гвинеи и осуждает военный переворот
21:20 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Правительство Великобритании присоединяется к Экономическому сообществу стран Западной Африки, Африканскому союзу, ООН, Евросоюзу и другим партнерам, которые осудили отстранение от власти силой президента Гвинеи Альфы Конде. Мы призываем немедленно освободить президента и начать всесторонний мирный диалог по снижению напряженности, предотвращению дальнейшего насилия и приверженности демократическим принципам, включая верховенство права. Вместе с международным сообществом мы продолжим внимательно следить за развитием событий", - указывается в заявлении замминистра иностранных дел Великобритании Джеймса Даддриджа, курирующего отношения со странами Африки.
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