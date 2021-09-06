Властям в городе Дераа-эль-Балад сдались более 200 боевиков сирийской оппозиции - СМИ
22:10 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены оппозиционных формирований передали сирийской армии имеющиеся у них вооружения, включая противотанковые гранатометы и установки залпового огня. Что касается экстремистов, отказавшихся сложить оружие, то они покинут Дераа-эль-Балад вместе с семьями и направятся на автобусах в северо-западную провинцию Идлиб, которая находится в руках антиправительственных группировок.
Новое соглашение о локальном примирении на юге Сирии было достигнуто 1 сентября. Как ожидается, после вывода отрядов вооруженной оппозиции в Дераа-эль-Балад и других районах будет возобновлена работа правительственных учреждений.
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