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Премьер-министра Канады на митинге закидали камнями

09:00 07.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Демонстранты закидали камнями премьер-министра Канады. Инцидент произошёл, когда Джастин Трюдо направлялся к автобусу после предвыборного митинга.

Клава кабмина сообщил журналистам, что в него попал гравий и сравнил это с бросанием тыквенных семечек. «Да, в стране есть небольшая часть маргиналов, которая обозлена, которая не верит в науку, которая делает расистские и мизогинические нападки», — сказал Трюдо.

По данным местной прессы, митинг проходил на сталелитейном заводе. Туда премьер приехал, чтобы рассказать о своей программе к предстоящим выборам в парламент. Голосование в Канаде намечено на 20 сентября.  Говорит Москва

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