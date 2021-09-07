Премьер-министра Канады на митинге закидали камнями

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Демонстранты закидали камнями премьер-министра Канады. Инцидент произошёл, когда Джастин Трюдо направлялся к автобусу после предвыборного митинга.

Клава кабмина сообщил журналистам, что в него попал гравий и сравнил это с бросанием тыквенных семечек. «Да, в стране есть небольшая часть маргиналов, которая обозлена, которая не верит в науку, которая делает расистские и мизогинические нападки», — сказал Трюдо.

По данным местной прессы, митинг проходил на сталелитейном заводе. Туда премьер приехал, чтобы рассказать о своей программе к предстоящим выборам в парламент. Голосование в Канаде намечено на 20 сентября. Говорит Москва