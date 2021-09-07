Священника в Чувашии отстранили от служения после призыва к духовенству раскрывать доходы
09:05 07.09.2021 Источник: Эхо Москвы
Ранее Роман Степанов в видеообращении призывал патриарха и других представителей РПЦ отчитаться о своих доходах и задекларировать имущество, чтобы вернуть доверие людей. Эхо Москвы
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