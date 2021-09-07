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Священника в Чувашии отстранили от служения после призыва к духовенству раскрывать доходы

09:05 07.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Настоятеля храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Романа Степанова лишили права носить рясу, его дело будет рассматривать церковный суд не позднее декабря. На сайте митрополии его обвинили в разводе с женой, употреблении наркотиков и использовании положения священника в корыстных целях. В Чебоксарской епархии сказали интернет-изданию «Подъем», что наказание не связано с выступлением священника.

Ранее Роман Степанов в видеообращении призывал патриарха и других представителей РПЦ отчитаться о своих доходах и задекларировать имущество, чтобы вернуть доверие людей.  Эхо Москвы

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