Самопровозглашенное правительство Мьянмы призвало народ восстать против военных - издание

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент самопровозглашенного правительства национального единства Мьянмы Дува Лаши Ла призвал во вторник население всей страны к восстанию против военных, возглавляемых генералом Мин Аун Хлайном. Об этом сообщило издание "Мьянмар нау".

По его сведениям, президент также призвал народные силы обороны, о создании которых было объявлено в мае, направить усилия на борьбу со "всеми опорами правящего механизма военных", а также защищать жизни людей Мьянмы, выполнять приказы и следовать кодексу этой структуры. Дува Лаши Ла предложил чиновникам, работающим под руководством военных, немедленно покинуть свои посты. Кроме того, людям рекомендовали не совершать ненужных поездок, запастись продуктами питания и медикаментами, а также помогать силам гражданского сопротивления, информируя их о действиях военных. Между тем самопровозглашенные власти объявили о введении на всей территории Мьянмы чрезвычайного положения.

Дува Лаши Ла, отмечает "Мьянмар нау", призвал этнические вооруженные организации атаковать военных всеми возможными способами и сохранять контроль над своими территориями. Он также предложил пограничникам, солдатам и полицейским отстраниться от военных и сотрудничать с силами, которые находятся на стороне народа. "Это справедливая революция, и она необходима для построения федерального союза с прочным миром", - подчеркнул президент. Он выразил надежду, что соседи Мьянмы, члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ООН поймут, что их действия против военных были "основаны на необходимости".

Премьер-министр самопровозглашенных властей Ман Вин Хайн Тан, пишет издание, также объявил, что начиная со вторника все гражданские департаменты и отделения военного совета, в которых продолжаются забастовки, будут закрыты на неопределенный срок. "Сегодня началась общественная революция. Я призываю всех людей в стране принять в этом участие, насколько это возможно, чтобы искоренить военную диктатуру, которая правит нашей страной на протяжении многих лет", - отметил, в свою очередь, министр обороны теневого правительства Йи Мон, слова которого также приводит "Мьянмар нау".

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются протесты, в результате которых погибли более тысячи человек.

Правительство национального единства было провозглашено 16 апреля. В него вошли в основном остающиеся на свободе руководители оппозиционной Национальной лиги за демократию.