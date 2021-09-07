В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили, что состав диппредставительства сократился втрое

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численный состав российского генерального консульства в Нью-Йорке сократился почти в три раза из-за политики США в вопросе выдачи виз. Об этом заявил в понедельник ТАСС заместитель генерального консула РФ в Нью-Йорке Вячеслав Славкин.

"Мы стали готовиться к выборам заранее, поскольку мы знаем, что у нас ожидается большой наплыв граждан, а, к сожалению, количество сотрудников у нас очень ограничено. У нас генконсульство сокращено по количеству дипломатов в связи с тем, что американцы не выдают визы, фактически в три раза", - отметил он, рассказывая о подготовке к выборам в Государственную думу 19 сентября.