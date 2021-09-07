Кудрин призвал сократить госсектор в экономике России
10:00 07.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Алексей Кудрин призвал сократить госсектор в экономике. Глава Счётной палаты считает, что такая «терапия» несёт в себе много рисков в случае, если вовремя её не свернуть.
По его словам, Россия, как и многие другие страны, после кризиса 2008-2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике, однако в период посткризисного развития важно сокращать такое участие.
«Госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — говорится в статье, которую Кудрин опубликовал в журнале «Компания».
В ней он также отметил, что в российской десятке крупнейших компаний только четыре — частных. Это негативно сказывается на скорости принятия решений и на постановке «прорывных, меняющих вектор движения целей». Кроме того, государство — менее эффективный собственник, полагает глава Счётной палаты.
«Для сравнения: в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием», — указывает Кудрин. Говорит Москва
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