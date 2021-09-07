Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 13 годам колонии

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова, признанного присяжными виновным в организации в 1994 году убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, говорится в сообщении пресс-службы краевого суда.

"13 лет колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении краевой прокуратуры в Telegram-канале, суд также удовлетворил ходатайство гособвинителя о вынесении частного постановления в адвокатскую палату в связи с оказанием незаконного воздействия на присяжных заседателей со стороны защиты.

Защита Анатолия Быкова обжалует приговор, это связано с многочисленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства в ходе процесса, сообщил адвокат Алексей Прохоров.