Больше половины россиян сталкиваются с депрессией после отпуска - опрос
10:20 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 51% опрошенных россиян сталкиваются с депрессией по возвращении домой из отпуска. Наиболее болезненно окончание отпуска воспринимают женщины в возрасте 24-35 лет, говорится в результатах опроса исследовательского центра Зарплата.ру.
"51% россиян сталкиваются с депрессией, возвращаясь домой с отдыха. Наиболее болезненно этот момент воспринимают женщины в возрасте 24-35 лет - в этой категории постотпускной хандре подвержен 61% респонденток. При этом только 38% мужчин этой возрастной группы испытывают аналогичные чувства после отпуска", - говорится в результатах опроса.
Среди основных причин, по которым россияне впадают в депрессию, вернувшись с отдыха - нежелание возвращаться к работе, большое число накопившихся задач, требующих решения, финансовый разрыв, образовавшийся во время отпуска, неустроенность российских городов, скорое приближение холодного времени года.
Согласно опросу, основными способами борьбы с постотпускной меланхолией для россиян являются длительный сон, о чем сообщили 42% опрошенных, и встречи с друзьями - 24%.
Кроме того, 16% опрошенных признались, что устраивают себе "отпуск от отпуска", специально оставляя несколько дней перед возвращением в офис, чтобы прийти в себя и настроиться на рабочий лад. Еще 10% респондентов едут на природу, 5% занимаются спортом, а 3% ходят в баню.
Опрос был проведен 20-24 августа во всех регионах страны среди 1 994 респондентов в возрасте 18-55 лет.
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