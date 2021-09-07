0
0
0
НОВОСТИ

Лондон обвинил Париж в бездействии в борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш - The Times

10:32 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон пригрозил, что откажется от предоставления ранее обещанной Парижу многомиллионной помощи, если французские пограничные силы и береговая охрана не будут активнее препятствовать попыткам нелегальных мигрантов добраться до берегов Англии. Об этом сообщила газета "Таймс" со ссылкой на министра внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.

По информации издания, во время встречи с депутатами от правящей Консервативной партии в понедельник вечером глава ведомства сказала: "Мы пока не дали им ни пенни, и Франции придется организоваться должным образом, если она хочет увидеть деньги. Оплата зависит от результата, и этого результата мы пока не видели". Речь идет о 54 млн фунтов (75 млн долларов), которые британские власти пообещали французским коллегам за увеличение в два раза числа морских патрулей в проливе Ла-Манш - основном месте нелегального пересечения британской морской границы.

Предупреждение было сделано Пател в день, когда, по сообщениям источников газеты в правительстве, был установлен антирекорд по количеству мигрантов, прибывших на лодках со стороны Франции. Как пишет "Таймс", в понедельник на берегу английского графства Кент на юго-востоке страны высадились более тысячи человек. Это самая большая цифра за сутки, которая превысила антирекорд от 21 августа. Тогда за день до острова добрались 828 нелегалов.

Как уточняет газета, если эта цифра подтвердится, то с 1 января число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию в поисках лучшей доли, достигнет 13,5 тыс. В статье говорится, что всего за 2021 год этот показатель может составить 22 тыс. человек, то есть почти в три раза больше, чем в 2020 году (8,4 тыс. человек). "Таймс" также пишет о том, что с 21 июля, когда Лондон согласился заплатить за увеличение вдвое количества французских морских патрулей, английские пограничники задержали на британской территории 3,5 тыс. незаконных мигрантов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:27 07.09.2021
Космонавт Олег Новицкий попал заявку на участие в онлайн-голосовании
0
37
10:20 07.09.2021
Больше половины россиян сталкиваются с депрессией после отпуска - опрос
0
58
10:05 07.09.2021
Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 13 годам колонии
0
94
10:00 07.09.2021
Кудрин призвал сократить госсектор в экономике России
0
104
09:32 07.09.2021
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили, что состав диппредставительства сократился втрое
0
154
09:20 07.09.2021
Самопровозглашенное правительство Мьянмы призвало народ восстать против военных - издание
0
177
09:05 07.09.2021
Священника в Чувашии отстранили от служения после призыва к духовенству раскрывать доходы
0
195
09:00 07.09.2021
Премьер-министра Канады на митинге закидали камнями
0
215
22:20 06.09.2021
Кампания по обвинению России в связях с талибами началась два месяца назад - Захарова
0
664
22:10 06.09.2021
Властям в городе Дераа-эль-Балад сдались более 200 боевиков сирийской оппозиции - СМИ
0
656

Возврат к списку