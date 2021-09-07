Лондон обвинил Париж в бездействии в борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш - The Times

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон пригрозил, что откажется от предоставления ранее обещанной Парижу многомиллионной помощи, если французские пограничные силы и береговая охрана не будут активнее препятствовать попыткам нелегальных мигрантов добраться до берегов Англии. Об этом сообщила газета "Таймс" со ссылкой на министра внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.

По информации издания, во время встречи с депутатами от правящей Консервативной партии в понедельник вечером глава ведомства сказала: "Мы пока не дали им ни пенни, и Франции придется организоваться должным образом, если она хочет увидеть деньги. Оплата зависит от результата, и этого результата мы пока не видели". Речь идет о 54 млн фунтов (75 млн долларов), которые британские власти пообещали французским коллегам за увеличение в два раза числа морских патрулей в проливе Ла-Манш - основном месте нелегального пересечения британской морской границы.

Предупреждение было сделано Пател в день, когда, по сообщениям источников газеты в правительстве, был установлен антирекорд по количеству мигрантов, прибывших на лодках со стороны Франции. Как пишет "Таймс", в понедельник на берегу английского графства Кент на юго-востоке страны высадились более тысячи человек. Это самая большая цифра за сутки, которая превысила антирекорд от 21 августа. Тогда за день до острова добрались 828 нелегалов.

Как уточняет газета, если эта цифра подтвердится, то с 1 января число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию в поисках лучшей доли, достигнет 13,5 тыс. В статье говорится, что всего за 2021 год этот показатель может составить 22 тыс. человек, то есть почти в три раза больше, чем в 2020 году (8,4 тыс. человек). "Таймс" также пишет о том, что с 21 июля, когда Лондон согласился заплатить за увеличение вдвое количества французских морских патрулей, английские пограничники задержали на британской территории 3,5 тыс. незаконных мигрантов.